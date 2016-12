Dwb/Wellmax: Zentralschweizer Online-Marketing-Agenturen spannen zusammen

Die beiden Zentralschweizer Online Marketing Agenturen Dwb in Luzern und Wellmax in Zug geben am Montag bekannt, dass sie per 1. Januar 2017 fusionieren werden. Ziel der Fusion ist die Optimierung des Online Marketing-Angebots für die bestehenden und neuen Kunden der beiden Agenturen. Die Dachmarke Dwb bleibt erhalten, wie es in einer Mitteilung heisst.

Um den rasanten Herausforderungen der Digitalisierung im Online Marketing zu begegnen, habe sich die Dwb schon vor zwei Jahren als reine Online-Marketing-Agentur positioniert. Jetzt hat man mit der Wellmax aus Hünenberg (ZG) einen wichtigen Partner aufgetan, um basierend auf Datenerhebungen anspruchsvollen Content für die eigenen Kunden zu entwickeln, über die relevanten Online-Kanäle zu verbreiten und den Erfolg von digitalen Kampagnen exakt zu messen.

Die Fusion soll per 1. Januar 2017 erfolgen und der Dwb erlauben, den gemeinsamen Kunden ein Digital Marketing Angebot zu liefern, das im Bereich Web Analytics, Social Media und Online Marketing nach wie vor State of the Art ist. Mit der Geschäftsführung ist Silvia Bilge beauftragt worden.

Die Wellmax steuere über ihre Schwesterfirma, die AFO-Marketing AG, sehr viel Erfahrungswissen und Know How im Bereich von Marketing-Analysen bei, heisst es in der Mitteilung weiter. Nach der Fusion wird ein Team von 12 bis 15 Online-Spezialisten und Kommunikationsberatern die bestehenden und neuen Kunden betreuen. Im Fokus habe die Dwb vor allem KMU-Kunden, die sich im Rahmen der Digitalisierung mit ganz besonders grossen Herausforderungen im Online Marketing konfrontiert sähen und die gleichzeitig hier ihre Chance suchen, im aggressiven Wettbewerb zu bestehen.

Die Dwb AG sowie die AFO Marketing AG sind beide 100-prozentige Tochtergesellschaften der AFO Consulting AG in Küssnacht (SZ). Die Gruppe ist zu 100 Prozent im Privatbesitz. (pd/clm)