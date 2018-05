Facebook: Zuckerberg steht Brüssel Rede und Antwort

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat am Dienstag im EU-Parlament persönlich zur Affäre um den Missbrauch der Daten von Millionen Nutzern des Online-Netzwerks Stellung genommen. Der Firmengründer kam am Abend in Brüssel zunächst mit Parlamentspräsident Antonio Tajani zusammen. Danach sollte er den Spitzen der Parlamentsfraktionen Rede und Antwort stehen.

Nach einer von Facebook vorab verbreiteten Erklärung wollte sich Zuckerberg entschuldigen und eine Verbesserung des Schutzes von Nutzerdaten zusichern. Facebook hat eingeräumt, dass Daten von bis zu 87 Millionen Nutzern bei der britischen Firma Cambridge Analytica gelandet sind. Sie sollen unter anderem unerlaubt für den Wahlkampf des heutigen US-Präsidenten Donald Trump ausgeschlachtet worden sein. Daten britischer Bürger sollen zudem für eine Pro-Brexit-Kampagne missbraucht worden sein. In Europa waren laut Facebook bis zu 2,7 Millionen Nutzer betroffen.

Im April hatte Zuckerberg schon dem US-Kongress zu der Affäre Rede und Antwort gestanden. Ins EU-Parlament wollte er zunächst einen Vertreter schicken. Auf Druck aus Brüssel kam er nun persönlich. Anders als geplant findet die Anhörung durch die Fraktionsspitzen nun auch nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern wird im Internet übertragen. (sda/afp/wid)