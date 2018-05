Goldbach Interactive: Zum Muttertag via WhatsApp Danke sagen

«Ziit zum Danke säge» lautet das Motto der WhatsApp-Kampagne von Goldbach Interactive, die bis zum 21. Mai 2018 läuft. Diese Kampagne schaffe einen neuen Ansatz in der Verwendung eines durch FMCG-Marken nicht oft genutzten Mediums, heisst es in einer Mitteilung der Agentur.

Der Muttertag sei der richtige Moment um Danke zu sagen. In der Schweiz wird dafür zum ersten Mal der Nivea-Spot «Danke Mami» eingesetzt. «Mit WhatsApp haben wir die Möglichkeit gefunden, dieses Dankeschön einfach und unkompliziert zu teilen», sagt Ingo Tanger, Country Manager Schweiz bei der Firma Beiersdorf, zu der Nivea gehört.





Der Mechanismus sei ganz einfach: Über die Nivea-Website wird der User direkt zum Chatbot in WhatsApp geleitet. Dort kann man aus verschieden Videos, Bildern oder Zitaten wählen, um so eine Dankesnachricht zu schicken. Zudem kann diese Aktivierung an Freunde weitergeleitet und somit weiteren Mamas eine Freude bereitet werden.

Das Konzept stammt von Goldbach Interactive, und wurde gemeinsam mit WhatsBroadcast umgesetzt. (pd/maw)