Herger Imholz: Zwei neue Apps für «20 Minuten»

Herger Imholz hat für «20 Minuten» auffallende Interface-Designs für die zwei Applikationen «Flame» und «PaperGirl» kreiert. Dabei wurde der Fokus insbesondere auf die User Experience, also die einfache und intuitive Bedienung der Inhalte, gelegt, schreibt die Designagentur in einer Mitteilung.

Mit der neuen Mobile-App «Flame» können eingesandte Leserfotos der 20-Minuten-Community bewertet werden. Durch einen einfachen Wisch nach rechts für Fame (positiv) oder einen Wisch nach links für Lame (negativ) entstehen Ranglisten der bestbewerteten Fotos in den unterschiedlichsten Kategorien.

Bei der zweiten zeitgleich veröffentlichen Gaming-App «PaperGirl» hat Herger Imholz die Corporate Identity und Pre-Game Usability erarbeitet. Im Retrodesign-Spiel selbst schlüpft der Nutzer in die Rolle einer Zeitungsausträgerin, welche in herausfordernden Levels Zeitungen in die 20-Minuten-Boxen verteilt. Die beiden Apps stehen ab sofort im Apple App-Store zum Download bereit.

Verantwortlich bei Herger Imholz: Yves Herger (Creative Direction), Mathias Bamert (Beratung und Projektleitung), Philipp Michel (Art Direction) Verantwortlich bei 20 Minuten: Mike Herter (Produktentwicklung). (pd/clm)