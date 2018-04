Basierend auf dem verwalteten «Spend Volume» gehöre Chain IQ inzwischen zu den führenden Procurement-Unternehmen weltweit und bediene derzeit 30 internationale Grosskunden, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Nun wurden an der Generalversammlung vom 16. April zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat der Chain IQ Group gewählt:

Stefano Aversa ist als Managing Director, Chair of Europe, Middle East & Africa sowie als stellvertretender Vorsitzender bei AlixPartners, LLP, tätig. Er sei «ein talentierter und hochqualifizierter Turnaround-Experte mit mehr als 30 Jahren Erfahrung», heisst es in der Mitteilung. Zuvor leitete Aversa bei A.T. Kearney die globale Sparte für Automobil- und Raumfahrt, wo er Industrieunternehmen bei strategischen und operativen Transformationen in Europa, Nordamerika und Asien beraten hatte. Daneben ist er Mitglied des World Economic Forums sowie der Clinton Global Initiative und Chairman der Andrea Bocelli Foundation.

Douglas D. Haynes amtete zuletzt als President von Point72. Vorher war er über 20 Jahre als Director bei McKinsey, wo einige der Fortune-50-Firmen zu seinen Kunden zählten. Zudem war er unter anderem im «Review and Promotion Committee» für die Auswahl von Führungspersonen verantwortlich und als Global Dean of Engagement Manager für das Weiterentwicklungsprogramm zuständig. Zuvor arbeitete er für die Central Intelligence Agency (CIA) und für das Advanced Materials Business von GE. (pd/eh)