IGEM: Zwei Neue sitzen im Vorstand

IGEM-Mitglieder haben René Plug von Admeira und Milosz Lipski von Starcom Publicis Media in den Vorstand gewählt. Sie ersetzen die langjährigen Vorstandsmitglieder Josi Bauer (seit 2004 im Vorstand) und Urs Rueb (seit 2007 im Vorstand), wie es in einer Mitteilung heisst.

Der wiedergewählte Präsident Stephan Küng freut sich: «Damit können wir die Forderung der IGEM nach mehr Transparenz und neutraler Messung von Bewegtbild und Audio noch intensiver vorantreiben. Ein erster Schritt hin zu einer konvergenten Währung ist die geplante Beteiligung der IGEM am SMDH Swiss Media Data Hub.»

Punktgenau zum 20-jährigen Jubiläum begrüsst die IGEM mit dem Beitritt der SRG und der Agentur mediaeffects gleich zwei neue Mitgliedsfirmen. «Damit kann der Verlust des langjährigen und geschätzten Mitglieds Publicitas wettgemacht werden», heisst es in der Mitteilung weiter.

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung 2008 feierte die IGEM am Donnerstag im Restaurant Smith and de Luma in Zürich mit über 100 Gästen aus der Branche das 20-jährige Bestehen. Der Moderator Marco Fritsche verdankte dabei speziell die beiden Gründer der IGEM, Klaus Kappeler und Matthias Luchsinger, und die langjährige Treue der Mitglieder. Anna Känzig bot musikalische Unterhaltung und zum Dessert sorgte Claudio Zuccolini mit einem spontan nach draussen an die frische Luft verlegten Auftritt für Stimmung. Fotos vom Anlass finden Sie auf igem.ch. (pd/eh)