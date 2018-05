AZ Medien TV: Zwei Regionalsender für die Hosentasche

Ob Live-TV, Suchen und Finden von archivierten Sendungen, Livestreams von Grossereignissen in der Region oder exklusive Online-Inhalte: Ab sofort können sich die Zuschauerinnen und Zuschauer von Tele M1 und TeleBärn sämtliche Inhalte der beiden Regionalsender via App ansehen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Per Push-Nachricht werden die Userinnen und User stets über tagesaktuelle Themen der journalistischen Flaggschiffe «Aktuell» (Tele M1), «News» (TeleBärn), «Fokus» und «TalkTäglich» (TeleBärn & Tele M1) informiert. Als mobile Verlängerung des «Reporter-Phone» können Augenzeugenberichte zudem via App mit Foto- und Video-Material bestückt und direkt an die Redaktion gesendet werden.

AZ Medien TV trägt laut Mitteilung mit der App-Entwicklung für Tele M1 und TeleBärn der steigenden Nutzung via Smartphone und Tablet Rechnung. Zwei Drittel der Userinnen und User besuchen die Webseiten der drei Regionalsender TeleZüri, Tele M1 und TeleBärn via Smartphone und jedes zehnte Video wird auf einem Tablet abgespielt.

Beide Mobile-Applikationen sind ab sofort für iOS- und Google-Android-Smartphones im Apple- beziehungsweise Google-Play-Store verfügbar. (pd/cbe)