Miss Schweiz Wahl: 3+ zeigt den Schönheitswettbewerb live

3+ und die neue Miss Schweiz Organisation haben sich auf eine umfassende Zusammenarbeit verständigt. Das schreibt der private Fernsehsender in einer Mitteilung. Die Wahl soll nun zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ein grosses TV-Ereignis in vier Teilen werden. 3+ wird drei je einstündige Casting-Sendungen und die grosse Liveshow produzieren und ausstrahlen. Dabei werden die Kandidatinnen auf ihrem Weg begleitet – vom Casting über das Laufstegtraining bis zur Entscheidung an der Wahlnacht. (pd/wid)