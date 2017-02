Ski-WM St. Moritz: 560‘000 verfolgten den Abschied von Hüppi/Russi

Vom 6. bis 19. Februar 2017 kämpften in St. Moritz die besten Skifahrerinnen und Skifahrer der Welt in elf verschiedenen Disziplinen um den WM-Titel. Schweizer Radio und Fernsehen berichtete in TV, Radio sowie online über das Wintersportereignis. SRF zwei sendete insgesamt rund 80 Stunden aus St. Moritz, wie es in einer Mitteilung von SRF heisst.

Im Durchschnitt verfolgten demnach 439‘000 Zuschauerinnen und Zuschauer aus der Deutschschweiz die Rennen live bei SRF zwei. Dieser Wert entspricht einem Marktanteil von 69,9 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight). Den Höchstwert erzielte die Männerabfahrt am Supersonntag der Ski-WM: Bis zu 1‘163‘000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen das Rennen mit Sieger Beat Feuz live bei SRF zwei (persoenlich.com berichtete). Im Durchschnitt waren bei der Abfahrt der Herren 1‘076‘000 Personen live zugeschaltet, was einem Marktanteil von 78,3 Prozent entspricht (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

560‘000 Personen sahen Abschied von Hüppi/Russi

Für einen besonderen TV-Moment sorgte der letzte Auftritt des Kommentatorenduos Hüppi/Russi. Nach 31 Jahren beendeten Matthias Hüppi und Bernhard Russi am WM-Schlusstag mit dem Slalom der Männer ihre gemeinsame Kommentatorenkarriere. Im Schnitt verfolgten 560‘000 Personen aus der Deutschschweiz den zweiten und entscheidenden Slalomlauf live auf SRF zwei. Damit erzielte das letzte Rennen mit dem Kommentar von Hüppi/Russi einen Marktanteil von 64,2 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

Von Montag bis Samstag begrüsste Steffi Buchli nationale und internationale Skilegenden sowie weitere prominente Gäste zum Late-Night-Talk «Champiuns» in einem Iglu beim Bahnhof St. Moritz. Im Schnitt sahen 117‘000 Personen aus der Deutschschweiz die spätabendliche Erstausstrahlung von «Champiuns – Late Night Talk aus St. Moritz». Das entspricht einem Marktanteil von 16,5 Prozent (Zielgruppe 3+, Deutschschweiz, Overnight).

SRF-Onlineangebot erzielte insgesamt 4.5 Millionen Visits

SRF bot dem Publikum nicht nur im Fernsehen einen umfassenden Service zu den Ski-Weltmeisterschaften in St. Moritz. Auch srf.ch/sport und die SRF Sport App offerierten alle Rennen im Livestream. Alleine am Supersonntag mit den beiden Abfahrtsrennen der Frauen und Männer wurden die verschiedenen Livestreams auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App insgesamt 215‘000 Mal gestartet. Während der gesamten Ski-WM erzielte das SRF-Onlineangebot total 1,6 Millionen Livestreamstarts und 4,5 Millionen Visits.

SRF 3 Radio SRF 3 sendete vom 6. bis 19. Februar täglich zehn Stunden live aus einem eigens aufgebauten Radiostudio im Herzen von St. Moritz. Anic Lautenschlager und Fabio Nay begleiteten die Hörerinnen und Hörer durch die WM-Tage. Die SRF-Sportreporter berichteten zudem direkt von der Piste und aus dem Zielraum, führten Interviews mit den Schweizer Akteuren und lieferten die Highlights der Siegerehrungen. Sondersendungen und zahlreiche Berichte zum WM-Geschehen auf Radio SRF 1 und Radio SRF 4 News rundeten die SRF-Radioberichterstattung aus St. Moritz ab. (pd/wid)