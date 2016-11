Roger Schawinski: Ab Dienstag ist der Medienpionier Ehrendoktor

Nun ist es soweit: Die Universität Freiburg verleiht am Dienstag dem Journalisten Roger Schawinski die Ehrendoktorwürde. Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät ehrt damit einen «Pionier der Schweizer Medienlandschaft».

Sie will Schawinskis «herausragendes Engagement für die Gründung privater Radiosender in der Schweiz, die Medienvielfalt, unabhängigen Journalismus und das Recht auf Informationsfreiheit belohnen», wie die Universität am Freitag mitteilte.

Damit wird seine berufliche Laufbahn gekrönt. «Ein Ehrendoktor ist das Einzige, was ich mir noch gewünscht habe», sagte Schawinski im April gegenüber persoenlich.com.

Die Universität Freiburg verlieh weitere Ehrendoktortitel. Die Auszeichnung der Rechtswissenschaftlichen Fakultät ging an Jacques de Watteville, Staatssekretär und Chefunterhändler in den Verhandlungen mit der EU.

Mit Mario Vargas Llosa ehrt die Philosophische Fakultät «eine der wichtigsten Persönlichkeiten der spanischen Literaturbewegung des 20. Jahrhunderts». Der Schriftsteller und Nobelpreisträger sei tief im lateinamerikanischen Kontinent verwurzelt, interessiere sich jedoch auch für die grundlegenden Probleme auf unserem Planeten.

Die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät ehrt zudem Albert W. Bally, Experte für die Interpretation seismischer Untersuchungen und für Geologie, welche die Industrie, insbesondere die Ölindustrie, stark beeinflusste. Weil der Dominikanerorden dieses Jahr sein 800-jähriges Jubiläum feiert, hat die Theologische Fakultät, die eng verbunden ist mit diesem Orden, beschlossen, Bruder Timothy Radcliffe zu ehren.

Ehrenpräsident der Verleihungsfeier am Dienstag wird SRG-Generaldirektor Roger de Weck sein. (sda)