Zurich Film Festival: Al Gore präsentiert seinen neuen Film

Der neue Film von Al Gore «An Inconvenient Sequel: Truth to Power» ist die Fortsetzung von «An Inconvenient Truth» aus dem Jahr 2006 und markiert dem Abschluss des diesjährigen Zurich Filmfestivals. Dieses wird vom 28. August bis 8. Oktober zum insgesamt 13. Mal übertragen.

Mit dem neuen Streifen setzt der Umweltaktivist seinen Kampf für eine nachhaltige Klimapolitik fort. Wie schon beim Erstling stehen erneut der Klimawandel und die davon ausgehenden Gefahren im Zentrum. In «An Inconvenient Sequel: Truth to Power» sollen laut Medienmitteilung vom Freitag «private und öffentliche sowie eindrückliche und unterhaltsame Momente» zu sehen sein.

Nadja Schildknecht und Karl Spoerri, Co-Direktoren des Zurich Film Festivals (ZFF), sind «stolz, mit Al Gore einen der einflussreichsten Politiker, Umweltaktivisten und Nobelpreisträger der vergangenen Jahre in Zürich willkommen zu heissen». Der 69-Jährige wird seinen neuen Film am 8. Oktober persönlich im Kino Corso präsentieren. Offizieller Deutschschweizer Kinostart ist der 12. Oktober, in der Romandie ist er schon einen Tag früher zu sehen. (sda/tim)