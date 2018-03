m4music: Ausverkauftes Festival feiert Schweizer Popmusik

Rund 6700 Musikbegeisterte besuchten vom 22. bis 24. März 2018 die 21. Ausgabe des Popmusikfestivals m4music des Migros-Kulturprozent, wie die Organisatoren mitteilen. Damit war der Event ausverkauft. An den drei Festivaltagen in Zürich und Lausanne spielten 43 Bands, 26 davon aus der Schweiz. An der Conference – wo alljährlich aktuelle Themen für die Musikbranche diskutiert werden – nahmen rund 1050 nationale und internationale Fachleute teil.

Die Konzerte von KT Gorique, Ibeyi, Stereo Luchs, Trettmann und Rootwords gehörten zu den Höhepunkten des Musikprogramms.

Die Diskussionsthemen der Conference waren sehr vielfältig: In einem Panel wurde etwa die No-Billag-Abstimmung nochmals aufgerollt und die Bedeutung der SRG für die Musikszene besprochen, in einem anderen der Frage «Label, Kollektiv oder Management – was passt für meine Band?» nachgegangen oder im Urheberrechtsstreitgespräch über die veränderten Bedingungenen durch die neuen grossen Streaming-Player Spotify, Youtube, Google Play etc. diskutiert.

«Für die Schweizer Popmusikszene ist m4music der beste Ort für Networking und die Diskussion relevanter Themen. Im vielfältigen Programm konnten die Profis, aber auch die Musikfans viele aufstrebende Bands entdecken», so Festivalleiter Philipp Schnyder.

Nachwuchshoffnung heisst Jessiquoi

Im Rahmen des Festivals wurde der wohl wichtigste Nachwuchswettbewerb in der Schweizer Popmusiklandschaft ausgetragen. 797 Künstler hatten Demos für die «Demotape Clinic» 2018 eingereicht. Erfahrene Branchenprofis kommentierten öffentlich am Freitag- und Samstagnachmittag eine Auswahl von 60 Songs. Die mit je 3000 Franken dotierten «Fondation-Suisa-Awards» haben gewonnen:

Kategorie Pop: Guy Mandon aus Basel

Kategorie Electronic: Jessiquoi aus Bern

Kategorie Rock: Black Tropics aus Lausanne

Kategorie Urban: Chris Karell aus Bern

Den mit 5000 Franken dotierte Hauptpreis «Demo of the Year» ging an Jessiquoi aus Bern.









«Best Swiss Video Clip»

In Zusammenarbeit mit den Solothurner Filmtagen und der Fondation Suisa wurden am Samstag im Zürcher Schiffbau ausserdem die Awards für den «Best Swiss Video Clip» 2018 übergeben. 247 Künstler hatten Musikvideos eingereicht.

Der Jurypreis geht an den Clip «Hyenas on the Beach» der Zürcher Band None of Them und an den Regisseur Tobias Nölle, auch bekannt von Filmen wie «Aloys» und «Heimatland». Jurypräsident und Regisseur Haris Dubica fasst in der Mitteilung zusammen: «Der Clip überzeugt durch den roten Faden in seiner Geschichte, die Realität, Fiktion und Science-Fiction auf eindrückliche und überraschende Weise verbindet. Die starken Bilder fordern die Zuschauer heraus, sich der eigenen Ängste zu besinnen. Musik und Bild verbinden sich zu einem eindrücklichen Ganzen.»





Den Publikumspreis gewinnen Crimer und der Regisseur Nico Schmied für «Brotherlove». Ermittelt wurde er durch ein Online-Voting auf der Plattform Mx3. Insgesamt haben 1795 Musik- und Videobegeisterte ihre Stimme abgegeben.





Beide Auszeichnungen sind mit je 5000 Franken dotiert und wurden zum siebten Mal verliehen.

Die 22. Ausgabe von m4music findet vom 14. bis 16. März 2019 in Lausanne und Zürich statt. (pd/maw)