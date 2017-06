Der «Batman»-Schauspieler Adam West ist tot. West sei am Freitag im Alter von 88 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien am Samstag unter Berufung auf die Familie des Schauspielers. Der 1928 im US-Bundesstaat Washington geborene West war in den 1960er Jahren als Superheld Batman in der gleichnamigen Serie bekannt geworden.

Danach bekam er hauptsächlich kleinere Rollen. West hatte sechs Kinder. (sda/dpa/eh)