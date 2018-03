Ein Foto vom Sonntagsausflug auf den aargauischen Achenberg wird zum Insta-Hit, wie «Blick am Abend» meldet. Geschossen und gepostet hat das Bild Christof Kalt (alias @bobavet), Fotoredaktor bei der Blick-Gruppe.



Markiert hat er das Bild, das Kalts Tochter beim «Riitseilen» zeigt, mit dem Hashtag #WHPawaywego – und somit am wöchentlich stattfindenden «Weekend Hashtag Project» von Instagram teilgenommen. Vergangenes Wochenende lautete das Motto «Away we go». Prompt wurde sein Bild von Instagram zu den besten gekürt und geteilt. Danach schnellten die Zahlen in luftige Höhen: Mehr als 750'000 Mal wurde das Bild bisher gelikt und über 700 neue Follower konnte Kalt seither verzeichnen. (maw)