Photo17: Bühne frei für Fotografie-Talente

Rund 150 Schweizer Fotografen zeigen ab Freitag in der Maag Halle in Zürich aktuelle Arbeiten. Darunter befinden sich dieses Jahr Lukas Maeder, der quasi vom Skater zum Starfotografen mutiert ist und seither das ganze Who is Who der Musikbranche fotografiert hat (vgl. Video).

Auch Iouri Podladtchikov stellt aus. Der zweifache Snowboard-Weltmeister hat bereits Editorials für «Dash» geshootet und fotografierte für «20 Minuten Friday» das Victoria’s-Secrets-Model Aurélie Claudel.

Cyrill Matter gewann zwei Jahre in Folge den Swiss Photo Award in der Kategorie Fashion. Christoph Waltz, Karlie Kloss oder Greg Gorman, Matter hatte sie schon alle vor seiner Kamera.

Tina Sturzenegger ist freischaffende Portrait- und Food-Fotografin. Sie fotografiert mit Hingabe Menschen, Lebensmittel und Reportagen. Dieses Jahr beschäftigte sie sich vor allem mit ihren beiden Leidenschaften: Mit Food und Landscape (vgl. Bild ganz oben).

Die photo17 dauert vom 6. bis zum 10. Januar. Die grösste Fotowerkschau der Schweiz sieht sich selber als Bühne für neue Talente und «Impulsgeberin der Branche», wie es in einer Mitteilung heisst.

Neben der Ausstellung werden die Starfotografen Anton Corbijn und Martin Parr sowie Hans Feurer, Walter Pfeiffer und Alberto Venzago referieren. Ergänzt wird die fünftägige Werkschau durch neun Sonderausstellungen, darunter eine von Dominic Nahr, der für Médecins Sans Frontiers die Flüchtlingssituation in Tschad dokumentiert hat.

Das komplette Aussteller-Verzeichnis finden Sie hier. (pd/eh)