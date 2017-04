Swiss Press Award 2017: Carlo Silini gewinnt in der Kategorie «Local»

Am Mittwoch, 26. April 2017, ehrt die Fondation Reinhardt von Graffenried Medienschaffende, die eine besondere Leistung erbracht haben. Die Verleihung der Swiss Press Awards 2017 finden in Anwesenheit von Bundeskanzler Walter Thurnheer im Hotel Bellevue Palace in Bern statt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bereits fest steht der Gewinner der Kategorie Local. Gewonnen hat Carlo Silini vom «Corriere del Ticino» mit seinem Artikel «Due bambini, due padri, una famiglia» («Zwei Kinder, zwei Väter, eine Familie»).

Zudem werden die Sieger in den Kategorien Print, Online, Radio und Video gekürt. In jeder Preiskategorie wird einer der drei Nominierten den Preis im Wert von 20’000 Franken entgegennehmen dürfen. Die Nominierten sind:







Auf der Website des Swiss Press Awards gibt es zu jedem Nominierten Informationen und ein Video.

Gleichzeitig werden am 26. April auch die Swiss-Press-Photo-Preise an die Fotografen übergeben: Anthony Anex (Aktualität), Rolf Neeser (Alltag), Stephan Rappo (Schweizer Reportagen), Mark Henley (Porträt), Urs Bucher (Sport), Zalmaï (Ausland). Gekürt wird dann «Swiss Press Photographer of the Year».

Die Preisverleihung wird am 26. April ab 17.30 Uhr auf der Facebook-Seite des Swiss Press Awards übertragen. Der eigens für die Journalisten produzierte neue Swiss-Press-Song «Un cuore a metà» vom Tessiner Sänger Sebalter wird dann uraufgeführt. (pd/cbe)