Glanz & Gloria: Christa Rigozzi ist Promi des Jahres

Am Samstagabend verlieh «Glanz & Gloria» die Glorys an die schillerndsten Schweizer Promis des Jahres. Eine illustre Fachjury bestehend aus People-Journalisten kürte Christa Rigozzi zum Schweizer Promi des Jahres und somit zur Gewinnerin des Golden Glory.

In den weiteren Kategorien erklärte die Jury zusammen mit der «G&G»-Redaktion Isabella von Seckendorff, Seven, Manu Burkart, Philipp Gurt sowie das Liebespaar Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser zu den Siegern. In Anwesenheit von 400 prominenten Gästen warteten im Zürcher Club Aura die nominierten Persönlichkeiten aus der Welt von «Glanz & Gloria» mit Spannung auf die Bekanntgabe der Siegerinnen und Sieger der «Glorys 2017».

Die «G&G»-Zuschauerinnen und -Zuschauer sowie die «G&G»-User wählten per Online-Voting die Finalisten für den Golden Glory. Am Abend der «Glory»-Verleihung fungierten 12 People-Journalisten als «12 Geschworene» und kürten Rigozzi zur Gewinnerin des Golden Glory.

Die weiteren Glorys 2017 gab es in fünf Kategorien zu gewinnen. Die Fachjury und die Redaktion von «Glanz & Gloria» bestimmten die Sieger. In der Kategorie Crazy konnte Künstlerin Isabella von Seckendorff den Preis entgegennehmen. Autor Philipp Gurt freute sich über den Gewinn in der Kategorie Emotion für sein Buch «Schattenkind». Zum schillerndsten Liebespaar wurden in der Kategorie Love Dominique Rinderknecht und Tamy Glauser gekürt. Modisch am überzeugendsten war 2017 Seven und durfte dafür den Glory Style in Empfang nehmen. Mit dem erstmals verliehenen Preis in der Kategorie Like wurde Divertimento-Komiker Manu Burkhart für seinen starken Auftritt in den Sozialen Medien ausgezeichnet. (pd/wid)