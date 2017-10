Für Ex-Miss-Schweiz und Co-Moderatorin von «Arena/Reporter» Christa Rigozzi und ihren Ehemann Giovanni Marchese sei am Donnerstag ein langjähriger Traum in Erfüllung gegangen. Die beiden hätten in Rom ihre beiden zehnmonatigen Zwillinge vom Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche Papst Franziskus segnen lassen, schreibt die «Aargauer Zeitung».

Dieses Treffen habe Stiftung Wunderlampe organisiert, schreibt Rigozzi auf Instagram. Die Tessinerin ist neben zahlreichen weiteren Werbeengagements seit 10 Jahren Botschafterin für die wohltätige Stiftung.

Wie heute diesen Post von Rigozzi: persoenlich.com zeigt in der Serie «Insta-Posts» in loser Folge Instagram-Fotos von Werbern, Journalisten, Kommunikationsprofis, Lobbyisten usw. (red)