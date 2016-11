Todesfall: Christophe Badoux ist gestorben

«Stan the Hooligan» steht komplett auf Fussball und mit Leib und Seele hinter dem FC Zürich. Nun müssen sich die Fans von der beliebten Comicfigur verabschieden. Die Serie werde nicht fortgesetzt, heisst es auf dem Blog stanthehooligan.ch.

Wie tagesanzeiger.ch berichtet, ist «Stan the Hooligan»-Schöpfer Christophe Badoux am Freitag an einem akuten Herzversagen 52-jährig gestorben.

Seit 1991 zeichnete er für diverse Zeitungen und Zeitschriften sowie Schulbücher seine Illustrationen. Ab 1999 erschienen regelmässig Comicbände.

Badoux arbeitete im Atelier Strapazin im Zürcher Kreis 4. (tagesanzeiger.ch/eh)