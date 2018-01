Nach dem Schneesturm sei in Davos endlich die Sonne da, schreibt Martina Fuchs auf Instagram – bebildert mit einem CNN-Mikrofon im Bündner Schnee. Die Schweizer Moderatorin berichtet ab Mittwoch erstmals für CNN Money Switzerland. Der neue Finanzkanal nimmt am Abend den Sendebetrieb auf (persoenlich.com berichtete). Das WEF startete am Dienstag.

