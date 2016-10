Arthur Honegger: Das Lippenbekenntnis vom Schweizer Fernsehen

von Christian Beck

Vor allem Fernsehmoderatorinnen werden oft nicht nach ihrer Leistung beurteilt, sondern nach Äusserlichkeiten. Zuschauerkommentare zu Kleidern und Frisuren sind keine Seltenheit. Nun trifft es einen Mann: Arthur Honegger. Zwar hängt so manch einer an seinen Lippen, weil er gespannt seinen Moderationen zuhört. Doch nicht nur das. Die «Publikumsfrage des Tages» auf «Hallo SRF!» lautet: «Schminkt sich ‹10vor10›-Moderator Arthur Honegger die Lippen?»

Er selbst kann die Frage kaum glauben. Auf Twitter schreibt er: «You’ve Got To Be Kidding Me»:

Selbst die «Hallo SRF»-Zuständigen sind verwundert über diese Frage:

@honegger wir staunen auch. Die Frage taucht bei uns aber immer wieder auf. #HalloSRF #AnfragedesTages ^schu — SRF (@SRF) 26. Oktober 2016

Weil Arthur Honeggers Lippen zu interessieren scheinen, hat die Redaktion nun Recherchen zum Objekt der Begierde angestellt. «Wir haben vor Kurzem extra in der Maske nachgefragt, um sicher zu sein. Arthur Honeggers Lippen werden nicht geschminkt», schreibt SRF auf der Website. Der Grund, weshalb seine Lippen am TV so rot erscheinen: «Sie sind von Natur aus gut durchblutet».