10. Zermatt Unplugged

Das sind die Acts für die New Talent Stages

Nebst Debrah Scarlett, The Company of Men und Memory of an Elephant treten noch weitere bekannte Talente auf.

Die in Basel geborene und in Norwegen gross gewordene Sängerin Debrah Scarlett ist das diesjährige Kampagnengesicht des Festivals. (Bild: zVg./Mauro Pinterowitsch)