Photo Festival Olten: Das «Who is Who» der Fotografie

Vom 25. bis 27. August 2017 wird Olten zum Foto-Mekka: Am Internationalen Photo Festival Olten zeigen die Koryphäen der Fotografie, wie sie das Sehen und unseren Blick auf die Welt revolutionieren. Denn während die Bilderflut täglich anschwillt, wird Qualität zum entscheidenden Faktor. Nur wer neue Standards setzt, nur wer an persönliche Grenzen geht – und darüber hinaus – kann gegen die wachsende Konkurrenz aus Amateuren und Maschinen bestehen.

Die vielfach ausgezeichneten Speaker wie Pulitzer-Preisträger Nick Ut, Nasa-Astronaut Shane Kimbrough, Star-Fotograf Dan Winters und viele weitere geben in Vorträgen, Workshops, Seminaren und Portfolio-Reviews intimen Einblick in ihr Schaffen und Werk, wie es in einer Mitteilung heisst.







Besucher können erfahren, was die Besten ihres Fachs antreibt und so die Geschichten hinter den bekanntesten Fotos der Welt entdecken. Das Photo Festival versteht sich nicht als Ausstellung. Ziel ist vielmehr, dem Publikum und jungen Nachwuchs-Fotografen Begegnungen mit den Fotografen zu ermöglichen.

Initiiert worden ist das Photo Festival vom Schweizer Fotografen und Emmy-Gewinner Marco Grob, dem Zürcher Creative Director Charles Blunier und Paul Merki von der Crop Factory Zürich. Gemeinsam entwickelten sie die Vision, als Schweizer Premiere internationale Top-Fotografen live an einem Festival zu versammeln. (pd/cbe)