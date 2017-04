Daniel Bumann: Der Herd beim TV-Koch ist abgestellt

Schon im letzten Sommer kündigten Daniel Bumann und seine Frau Ingrid an, dass sie sich aus der Spitzengastronomie zurückziehen. Am Samstagabend servierten sie zum letzten Mal in ihrem Lokal Chesa Pirani in La Punt. Ein Best-of-Menü hat es laut «SonntagsBlick» gegeben: Kaninchenfilet, schottischer Lachs, Hummervariation und geschmorte Kalbshaxe. Mit dem Aus des Gourmettempels verschwindet eines der zehn besten Restaurants der Schweiz, hatte Bumann doch 18 Gault-Millau-Punkte und zwei Michelin-Sterne.



Der 58-Jährige Gastronom widmet nun seine neu gewonnene Freizeit nicht nur Familie und Freunden. Im Mai beginnen die Dreharbeiten zur zehnten Staffel der TV-Show «Bumann der Restauranttester». Dieser Sendung gehöre nun seine volle Aufmerksamkeit, sagt er zum SoBli. «Eigentlich wollte ich nach der ersten Staffel gleich wieder aufhören», so Bumann 2015 in einem persoenlich.com-Interview.



Nun aber denke er und seine Frau zusammen mit dem Privat-TV-Sender 3+ auch über neue Formate nach, wie es bereits im Dezember in einer Medienmitteilung hiess. «Es mangelt uns nicht an Ideen», wurde Bumann zitiert. (SoBli/cbe)