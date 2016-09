The Studio: Der Kaffeebar fehlte es an Energy

Mit viel Prominenz wurde vor Jahresfrist das modern umgebaute Pressehaus an der Dufourstrasse im Zürcher Seefeld eröffnet (persoenlich.com berichtete). Im Erdgeschoss befindet sich die öffentliche Kaffeebar The Studio, wo die Gäste den Moderatoren von Radio Energy bei der Arbeit über die Schulter schauen können.

Als Pächter konnte Ringier damals Kramer Gastronomie gewinnen, bekannt unter anderem durch das Lake Side, Blue Monkey oder Metropol. Seit Mitte September stehen aber die Kaffeemaschinen still – abgesehen von Spezialanlässen. «Wir haben den Vertrag in partnerschaftlichem, gegenseitigem Einvernehmen per Mitte September 2016 aufgelöst», sagt Ringier-Sprecherin Danja Spring zu «20 Minuten». Man sei gemeinsam zum Schluss gekommen, dass es einen neuen Pächter mit einem neuen Konzept brauche.

«Wir haben uns diese Woche für einen neuen Pächter entschieden. Alle weiteren Details – darunter auch den Zeitpunkt der Wiedereröffnung – werden baldmöglichst geklärt und kommuniziert», so Spring am Freitag auf Anfrage von persoenlich.com. In den vergangenen zwei Wochen wurden laut Spring einige Instandhaltungsarbeiten vorgenommen. Grössere bauliche Veränderungen sind nicht geplant.

Christian Kramer senior bedauert gegenüber «20 Minuten» die Vertragsauflösung. Es sei mit Blick auf die Personalkosten aber schwierig gewesen, den erwünschten 7-Tage-Betrieb aufrechtzuerhalten. Von den sieben Festangestellten beschäftige man rund die Hälfte in anderen Kramer-Betrieben weiter, der Rest habe etwas anderes suchen wollen. (cbe)