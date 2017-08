Jubiläum: Der zweite TV-Kanal wird zwanzig

Am 1. September 1997 startete das Projekt «Ein Programm auf zwei Kanälen» – SF2 war geboren. Der Sender hatte ursprünglich die Funktion als Ergänzungs- und Entlastungssender, wie es in einer Mitteilung heisst. Nebst Serien, Spielfilmen sowie einem grossen Kinder- und Jugendangebot stand von Anfang an auch «sportaktuell» auf dem Programm. Seit Mitte Dezember 2012 zeigt sich das gesamte Angebot von Schweizer Radio und Fernsehen einheitlich unter dem Dach von SRF – aus SF2 wurde SRF zwei. Der Sender bietet heute ein vielfältiges Programm mit hochkarätigem Sport, Newsgefässen, Dokus, Eigenproduktionen, Fiktion und Themenschwerpunkten, und setzt immer wieder eigene Akzente.

«sportaktuell» mit Jubiläumsausgabe

Die Magazinsendung «sportaktuell» berichtet seit exakt 20 Jahren montags bis samstags über die nationalen und internationalen Sportereignisse des Tages. In der 20-minütigen Jubiläumsausgabe vom Freitag, 1. September 2017, schaut Moderator Olivier Borer um 22.05 Uhr auf unvergessliche Beiträge aus zwei Jahrzehnten «sportaktuell» zurück – seit Thomas Aebischer am 1. September 1997 die Premiere moderierte, hat sich vieles verändert. Ebenfalls in der Sendung thematisiert werden die «sportaktuell»-Moderatoren im Wandel der Zeit. (pd/cbe)