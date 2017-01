Swiss Music Awards: Die ersten Nominierten stehen fest

Die ersten Nominierten der zehnten Swiss Music Awards vom 10. Februar 2017 im Zürcher Hallenstadion stehen fest. Den Schweizer Soundtrack zum Jahr 2016 lieferten Dabu Fantastic mit «Angelina», DJ Antoine mit «Thank You» und Manillio mit «Monbijou». Sie sind gemäss dem offiziellen Reglement der SMA für die Kategorie Best Hit nominiert. Der Sieger wird bei der Preisverleihung mittels Live Voting bestimmt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die meistverkauften und gestreamten internationalen Tracks sind von Alan Walker, Drake feat. Wizkid & Kyla sowie Sia feat. Sean Paul und damit für die Kategorie Best Hit International direkt nominiert. In den Kategorien Best Album respektive Best Album International direkt nominiert sind die Künstler Beatrice Egli, Bligg und Trauffer sowie international Céline Dion, Coldplay und David Bowie.

Bereits zum zweiten Mal werden bei den SMA 2017 auch Songwriter geehrt. Diese Auszeichnung wird im Rahmen der Kategorie Best Hit im Namen der SUISA vergeben. Damit erhalten auch die Komponisten und Textautoren des «Best Hit» einen Swiss Music Award für ihre Leistung.

Die Live-Übertragung der SMA beginnt am 10. Februar um 20.10 Uhr auf SRF zwei und One TV sowie als Live-Stream auf RSI.ch. (pd/clm)