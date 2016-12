Eurovision Song Contest: Die sechs Finalisten für die Entscheidungsshow

Die sechs Interpretinnen und Interpreten, die ihre Beiträge in der «ESC 2017 – Entscheidungsshow» live präsentieren, sind von der Jury gewählt, wie das Schweizer Radio und Fernsehen SRF im Mediennewsletter schreibt.

Die 19-köpfige Jury hat nach einem ersten Voting und dem Livecheck, in dem die Interpreten ihre Livekompetenz, die gesangliche Qualität sowie die Bühnen- und Kamerapräsenz unter Beweis gestellt haben, gewählt.

Die Finalisten für die «ESC 2017 – Entscheidungsshow» sind:

Freschta aus Turgi, AG, mit «Gold»

Ginta Biku aus Lugano, TI, mit «Cet air la»

Michèle aus Lampenberg, BL, mit «Two Faces»

Nadya aus Grabs, SG, mit «The Fire In The Sky»

Shana Pearson aus Lausanne, VD, mit «Exodus»

Timebelle aus Bremgarten bei Bern, BE, mit «Apollo»





Nach der Liveshow entscheidet am Schluss einzig das Fernsehpublikum via Televoting, wer die Schweiz 2017 am «Eurovision Song Contest» in der Ukraine vertreten soll.

Die «ESC 2017 – Entscheidungsshow» findet am Sonntag, 5. Februar 2017 statt. Die Sendung wird live aus dem Fernsehstudio Zürich ausgestrahlt. (pd/clm)