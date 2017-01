Christa Rigozzi: Die Zwillinge sind da

In der Silvesternacht wurde es via Facebook bekannt: Christa Rigozzi und ihr Ehemann Giovanni Marchese wurden Eltern von zwei Töchtern. Dazu posteten sie ein Foto aus dem Kreiss-Saal.







Schon Mitte März will Rigozzi wieder «einige Termine annehmen», wie sie vor kurzem in der «Schweizer Illustrierten» verriet. Bis dahin geniesse sie nun aber erst einmal die Zeit mit ihren beiden Mädchen.«Ich wollte immer zwei Kinder. Wenn ich sie in einem Mal kriegen kann, super!» so die Miss Schweiz 2006 zur «Schweizer Illustrierten»



«Es sind Zwillinge. Mein Mann und ich könnten nicht glücklicher sein. Wir sind unendlich dankbar für diese ab­soluten Wunschkinder!», hatte Rigozzi im September zu «Blick» gesagt.

Am gleichen Tag postete sie ein Foto auf Instagram. (clm)