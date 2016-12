Constantin Medien: Dieter Hahn will die Mediengruppe ganz übernehmen

Neue Wendung im Streit um den Film- und Sportkonzern Constantin Medien: Grossaktionär Dieter Hahn will die Mediengruppe ganz übernehmen, wie Constantin am Montag in einer Pflichtveröffentlichung mitteilte.

Der langjährige Vertraute des verstorbenen Medienunternehmers Leo Kirch wolle 2,30 Euro je Constantin-Aktie und sechs Euro je Aktie der Tochter Highlight Communications bieten. Voraussetzung dafür sei, dass ihm bald Einblick in die Bücher gewährt und ein umstrittener Kredit rückabgewickelt werde.

Hahn und der andere Constantin-Grossaktionär, der Schweizer Bernhard Burgener, streiten erbittert über die Ausrichtung des Unternehmens, das mit Kinofilmen wie «Der Name der Rose» und «Das Parfum» bekannt geworden ist.

Hahn will die verschachtelte Firmengruppe auf das Geschäft mit Sportsendern («Sport1») sowie Sportvermarktung konzentrieren und die Filmsparte verkaufen. Burgener sieht das Filmgeschäft dagegen als wichtiges Element des Geschäftsmodells. (sda reu/wid)