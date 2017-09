Jeder Rappen zählt: Drei bekannte Gesichter in der Glasbox

Die Glasbox bewohnen werden dieses Jahr die Radio SRF 3-Moderatoren Tina Nägeli, Stefan Büsser und Fabio Nay, wie es in einer Mitteilung heisst. Nägeli moderiert seit 2014 bei Radio SRF 3 im Tagesprogramm und ist seit Herbst die neue Morgenstimme. Büsser ist seit einem Jahr regelmässig am Mittag auf Sendung und gemäss Mitteilung «ein Garant für intelligente Unterhaltung». Der versierte Radiomacher Fabio Nay ist seit 2014 regelmässig im Tagesprogramm von Radio SRF 3 zu hören. Er und Stefan Büsser ziehen zum zweiten, Tina Nägeli zum dritten Mal in die «JRZ»-Glasbox.

Die drei Moderatoren begrüssen vom 15. bis 21. Dezember Gäste aus Musik, Sport, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sowie Tausende von Spendern aus der ganzen Schweiz. Im TV wird SRF-3-Moderatorin Anic Lautenschlager in einem Magazin auf SRF zwei täglich das Geschehen zusammenfassen. «JRZ»-Urgestein Nik Hartmann begrüsst schliesslich am 21. Dezember 2017 im grossen Live-Finale auf SRF zwei zahlreiche Gäste und empfängt die drei Moderatoren nach ihrem Auszug aus der Glasbox.

Sammeln für Bildung – Eine Chance für Kinder in Not

Dieses Jahr sammelt «JRZ» für die Schul- und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in der Schweiz und im Ausland, wie es weiter heisst. Laut Uno gehen weltweit 59 Millionen Kinder nicht zur Schule. Gründe dafür gibt es viele; Armut, Konflikte, Naturkatastrophen und Gewalt sind wohl die wichtigsten. Bildung und Ausbildung seien jedoch äusserst wichtig, um Kindern und Jugendlichen eine selbstbestimmte Zukunft zu ermöglichen. Sie seien ein Weg aus der Armut und würden wesentlich zur wirtschaftlichen und sozialen Integration beitragen.

Deshalb sammelt «JRZ» gemäss Mitteilung für Kinder und Jugendliche im Ausland, die aufgrund von Naturkatastrophen, Konflikten oder Armut keine oder eine schlechte (Schul-)Ausbildung erhalten. Mit den Spenden werden Projekte der Partnerhilfswerke der Glückskette unterstützt.

In der Schweiz werden Projekte für Jugendliche unterstützt, die aus schwierigen Verhältnissen kommen, junge Migrantinnen und Migranten, die kürzlich in der Schweiz angekommen sind oder gefährdete junge Frauen, die sich zum Beispiel aufgrund einer frühen Schwangerschaft in Schwierigkeiten befinden. Mit den gesammelten Spendengeldern werden Projekte für die gesellschaftliche und berufliche Wiedereingliederung von Jugendlichen in Not mitfinanziert.

Weitere Informationen sind auf srf3.ch oder auf der Facebook-Seite von «Jeder Rappen zählt» zu finden. Auf Twitter können Interessierte unter @srf3 und dem Hashtag #jrz17 mitdiskutieren. (pd/tim)