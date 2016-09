Moon and Stars: Energy Gruppe organisiert neu das Festival

Ringier überträgt das Management des Festivals Moon and Stars in Locarno an die Energy Gruppe. Die Energy Gruppe hat sich in den letzten Jahren von der führenden Privatradiogruppe der Schweiz zu einem diversifizierten Entertainmentunternehmen mit erfolgreichen Aktivitäten in den Bereichen Radio, Events, Online und TV entwickelt. Die Übernahme des Managements des Festivals Moon and Stars ist eine logische Folge der strategischen Weiterentwicklung der Energy Gruppe, heisst es in einer Mitteilung.

Energy, welches mit dem Energy Air, dem Energy Stars For Free, der Energy Fashion Night, den Energy Live Sessions, den Energy Red Sessions und der Energy Movie Night bereits ein vielfältiges Eventportfolio besitzt, ist per 1. Oktober für die gesamte Organisation des einzigartigen Festivals auf der historischen Piazza von Locarno zuständig. Das Festival Moon and Stars wird weiterhin durch die Ringier Tochtergesellschaft MSF Moon and Stars Festivals SA betrieben.

André Béchir weiterhin Berater

Mit der Neuorganisation wird das Mandatsverhältnis mit André Béchir und der abc Production AG beendet. André Béchir wird weiterhin dem CEO der Ringier, Marc Walder, als Berater für die Entwicklung im Veranstaltungsmarkt zur Verfügung stehen.

«Ringier und André Béchir verbindet eine langjährige, enge Zusammenarbeit. Wir haben grössten Respekt für den Aufbau und den Erfolg von Moon and Stars während den vergangenen 13 Jahren. Wir danken André Béchir für seine geleistete Arbeit. Gleichzeitig freuen wir uns, dass sich die Energy Gruppe im Event-Bereich strategisch nochmals weiterentwickeln wird», wird Marc Walder in der Mitteilung zitiert.

Die neue Organisation für das Moon-and-Stars-Festival ist die konsequente Fokussierung und Bündelung der Events im Entertainment-Bereich von Ringier bei der Energy Gruppe.

Neuer Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat der MSF Moon and Stars Festivals SA besteht neu aus Verwaltungsratspräsident Marc Walder (CEO Ringier AG), Annabella Bassler (CFO Ringier AG) und Dani Büchi (CEO Energy Gruppe) als Delegierter des Verwaltungsrates.

«Wir bei Energy freuen uns sehr, neu auch das Festival Moon and Stars in Locarno zu unserem Portfolio zählen zu dürfen. Wir wollen diesen traditionsreichen Event wieder zu einem der am hellsten leuchtenden Sterne am Schweizer Festivalhimmel machen», sagt Dani Büchi, CEO Energy Gruppe, dazu.

Die MSF Moon and Stars Festivals SA gehört zu 100% zu Ringier. Das Datum der 14. Ausgabe des Moon and Stars Festivals wird voraussichtlich Ende Oktober bekanntgegeben. (pd)