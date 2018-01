53. Solothurner Filmtage: Eröffnung im Zeichen von «No Billag»

Bundespräsident Alain Berset hat am Donnerstagabend die 53. Solothurner Filmtage eröffnet. Dabei betonte er – mit Blick auf US-Präsident Trump, der am WEF in Davos weilt – wie zentral es heute sei, sich an Fakten zu halten. Der Film spiele dabei eine wichtige Rolle.

In einer «Welle des Post-Faktischen» könnte der Film Abhilfe schaffen, wie der Kulturminister bei seiner Eröffnungsrede in der Solothurner Reithalle erläuterte. «Der Film kann uns nämlich zu teilnehmenden Beobachtern machen – ganz ohne Kommentierung, ganz ohne ideologische Kodierung.»

Genau diese Bedeutung misst Berset auch dem diesjährigen Eröffnungsfilm des Westschweizers Fernand Melgar bei: Der Dokumentarfilm «A l'école des Philosophes» taucht ein in den bewegten Alltag einer Schule für Kinder mit Behinderungen. Melgars Film zeige «die Realität in ihrem ganzen Reichtum» und verbinde «Gesellschaften, Kulturen und Milieus».

Der Film als verbindendes Element einer heterogenen Schweizer Gesellschaft: Mit der No-Billag-Initiative sieht der Kulturminister diesen Kitt bedroht, wie er zum Schluss seiner Rede durchblicken liess.

Politischer Aufruf der Filmtage

Auch Direktorin Seraina Rohrer und Präsident Felix Gutzwiller nutzten ihre Eröffnungsreden für einen politischen Aufruf: Sie machten mit deutlichen Worten auf die Folgen einer Annahme von «No Billag» aufmerksam. «Längerfristig verlieren wir einen Teil der Schweizer Kultur, weil wir nicht mehr verstehen, wie andere fühlen und was anderen wichtig ist», sagte Rohrer vor den 900 geladenen Gästen der Eröffnungsfeier.

Ex-FDP-Ständerat Gutzwiller, der die Gesellschaft der Filmtage seit der diesjährigen Ausgabe präsidiert, sieht die Vielfalt des Schweizer Filmschaffens durch «No Billag» bedroht. Die Filmtage bezeichnete er als «Brücke zwischen der Romandie, der Deutschschweiz, der italienischen und der rätoromanischen Schweiz». Von «No Billag» wären sie auch betroffen: Sie erhalten Subventionen von der SRG, die zudem Hauptmedienpartnerin der Filmtage ist.

Auch Filmschaffende wollen sich im Rahmen der Werkschau des Schweizer Films gegen die Initiative stark machen – mit Aktionen, Podien und Kurzfilmen am 31. Januar.

Im Verlaufe von acht Tagen zeigen die Filmtage in verschiedenen Sektionen 159 Filme, wovon 28 Werke ihre Premiere in Solothurn feiern (persoenlich.com berichtete). (sda/cbe)