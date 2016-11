Robbie Williams: Exklusives Showcase auf Radio SRF 3

Einzigartige Künstler in einem exklusiven Ambiente – das ist das Showcase von Radio SRF 3. In diesem Rahmen wird nun am 15. November der britische Superstar Robbie Williams nach Zürich kommen und das Publikum mit einem akustischen Set begeistern.

Alle seine elf bisherigen Alben landeten auf Platz 1 der UK-Charts und egalisierten damit den Rekord von Elvis Presley. Heute veröffentlicht der charismatische Künstler sein neues Studioalbum «The Heavy Entertainment Show». Die Songs entstanden unter anderem in Zusammenarbeit mit Guy Chambers – er wird auch am Showcase in Zürich dabei sein. «Ich wollte auf diesem Album grosse Refrains, universelle Texte und universelle Melodien. Die Herausforderung ist es diesmal, das Album so gross wie nur irgendwie möglich zu machen», wird Robbie Williams in einer Mitteilung von SRF zitiert.

Mit Radio SRF 3 bietet sich die einmalige Gelegenheit, den grossen Star im ganz intimen Rahmen zu erleben. 200 Hörerinnen und Hörer von Radio SRF 3 sowie Couleur 3, Rete 3 und Radio Rumantsch dürfen beim exklusiven Showcase mit Robbie Williams im TV-Studio von Schweizer Radio und Fernsehen in Zürich dabei sein. Tickets gibt es nicht zu kaufen, sondern nur im Tagesprogramm von SRF 3 und online auf srf3.ch zu gewinnen.

Für alle, die diesen Event nicht live miterleben können, gibt es am Sonntag, 20. November, ab 13 Uhr im Rahmen der SRF-3-Hitparade das ganze Akustik-Showcase zu hören. Zudem wird es am Freitag, 25. November, um 19 Uhr auf SRF zwei ausgestrahlt. (pd)