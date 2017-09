Zurich Film Festival: Feierlicher Aufschlag mit Roger Federer

Der diesjährige Opening Film, das Tennis-Biopic «Borg/McEnroe», inspirierte Bundespräsidentin Doris Leuthard zu Teilen ihrer Eröffnungsrede. «Wir Schweizer neigen meist eher zu Björn Borg», sagte sie in ihrer Ansprache und spielte damit auf den schwedischen Tennisspieler an, der 1980 im legendären Grand-Slam-Turnier in Wimbledon als der besonnene und stets ein bisschen kühl wirkende Spieler gegen den Amerikaner John McEnroe antrat.

Das Spiel, das als eines der spannendsten Tennis-Duelle in die Sportgeschichte eingegangen ist, ist denn auch die Grundlage für «Borg/McEnroe». Der Streifen feierte im Rahmen der ZFF-Eröffnung im Zürcher Kino Corso Premiere im deutschsprachigen Raum. Hauptdarsteller Sverrir Gudnason (Borg) sowie Regisseur Janus Metz und Drehbuchautor Ronnie Sandahl waren persönlich anwesend.

Goldgrube für Autogrammjäger

Schon am ersten Abend kamen die ZFF-Promijäger voll und ganz auf ihre Rechnung. Grosser Star des Abends war Tennisspieler Roger Federer. Weiter standen Sänger Baschi, der ehemalige deutsche Fussballer Günter Netzer, die Schauspieler Viktor Giacobbo, Julia Jentsch oder Sabine Schneebeli auf der Gästeliste.

In der kommenden Woche wird diese Reihe mit weiteren Weltstars ergänzt. Die amerikanische Schauspielerin Glenn Close etwa, ihre Kollegen Jake Gyllenhaal und Alicia Vikander sowie der ehemalige amerikanische Vizepräsident, Filmemacher und Umweltschützer Al Gore werden auf dem Grünen Teppich erwartet. Gore wird am Abschlussabend seinen Film «An Inconvenient Sequel: Truth to Power» vorstellen. (sda/cbe)