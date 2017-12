Beglinger: Fulminanter Auftritt von Rainer Kuhn im «Kaufleuten»

Fulminanter Auftritt des ehemaligen «Kult»-Verlegers und Werbers Rainer Kuhn am Mittwochabend im Zürcher In-Club «Kaufleuten». Kuhn trat unter dem Namen «Beglinger» auf und präsentierte selbstgeschriebene Songs die sich nach eigener Aussage «irgendwo zwischen Folk, Country und Blues» einordnen lassen und stark an die 70er Jahre erinnern.

Für dieses spezielle Live-Recording Konzert hatte sich Rainer Kuhn namhafte Verstärkung geholt. Die eigens für diese Show zusammengestellte «Moonshine Band» sei – so Kuhn – ein come together der Zürcher Singer/Songwriter-Szene.

Mit Tobey Lucas (Tobey Lucas Band), Bob Spring (Bob Spring & The Calling Sirens), Roland Häusler (Call me Kodo, me.man.machine), Gigi Wild (Pegasus Live), Chris Filter (Hecht) und der Violinist Hong Yip sowie Kuhns Töchter Angela und Yamina stand eine neunköpfige Band auf der Bühne, die das volle «Kaufleuten» begeisterte. Es war der erste Auftritt der Band vor einem grösseren Publikum. Das Konzert wurde aufgezeichnet und erscheint 2018 als Bootleg-Album «Beglinger & The Moonshine Band Live at Kaufleuten». (ma)