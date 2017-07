Mit der Zusage der legendären Schauspielerin Jane Birkin stand das Kurzfilmprojekt «La Femme et le TGV» von Regisseur Timo von Gunten von Anfang an unter einem guten Stern. Auch der Beizug der Baldenweg-Geschwister als Komponisten für die Filmmusik war eine gute Wahl der jungen Produzenten. Der charmante, französisch anmutende Kurzfilm erntete viel Applaus, reiste dank mehrfachen Einladungen von internationalen Festivals um die Welt und gewann unzählige Publikums- und Kritiker-Awards. Die Mischung von skurriler Poesie und solidem Handwerk überzeugte nicht zuletzt auch die Academy of Motion Picture Arts and Sciences und verhalf dem Film dieses Jahr zu einer prestige-trächtigen Oscar-Nomination.

Nun wurde auch noch die Filmmusik für einen internationalen Award nominiert – und zwar für den renommierten Music + Sound Awards in der Kategorie «Best original composition – short film score», wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Filmmusik ist in engem Austausch mit dem Regisseur entstanden. Es ist laut eigenen Angaben eine intime, bittersüsse und gleichzeitig verzaubernd frische Musikkomposition, welche in Prag mit dem Czech National Symphony Orchestra eingespielt und aufgenommen wurde. Die orchestrale Filmmusik unterstreicht die emotionale Reise der Protagonistin auf ihrer einsamen Suche nach Liebe und Geborgenheit.

«Es freut uns sehr, dass wir nach dem ohnehin schon gewaltigen Erfolg dieses Filmes nun auch speziell für die Musik aufgefallen sind. Wir fühlen uns sehr geehrt für den international bekannten Award nominiert zu sein», werden die Geschwister Baldenweg in der Mitteilung zitiert.

Seit 2004 hat das mehrfach preisgekrönte Team der schweizer-australischen Geschwister Diego Baldenweg, Nora Baldenweg und Lionel Vincent Baldenweg Musik für über 250 in- und ausländische Werbekampagnen sowie zu 18 Spielfilmen komponiert und produziert. (pd/cbe)