Schweizer Filmpreis 2018: Georges Schwizgebel erhält Ehrenpreis

Georges Schwizgebel erhält den Ehrenpreis des Schweizer Films. Die mit 30'000 Franken dotierte Auszeichnung wird am 23. März im Rahmen der Verleihung der Schweizer Filmpreise übergeben. Bundesrätin Simonetta Sommaruga wird anwesend sein.

«Georges Schwizgebel hat den Schweizer Animationsfilm geprägt wie kaum ein anderer. Seine Filme wurden an Festivals in aller Welt präsentiert und ausgezeichnet», schreibt das Bundesamt für Kultur (BAK) in einer Mitteilung vom Dienstag. Schwizgebels Schaffen sei unter anderem in Paris, Tokyo, Montreal und New York mit Retrospektiven und Ausstellungen geehrt worden.

Allein Schwizgebels Animations-Kurzfilm «Erlkönig» (2015) wurde an 50 Festivals gezeigt und mit über einem Dutzend Preisen ausgezeichnet. Nicht weniger erfolgreich waren auch «Jeu» (2006), «L'homme sans hombre» (2004) und «Retouches» (2008).









Der 1944 in Reconvilier geborene Filmemacher studierte an der École des Beaux-Arts et des Arts Décoratifs in Genf und war zunächst in der Werbung tätig. 1971 gründete er zusammen mit Claude Luyet und Daniel Suter das GDS-Studio, in dem er über 20 kleine Animationsfilme kreierte sowie Plakate und Werbematerialien grafisch gestaltete.

Malerei und Musik prägen Schwizgebels Filme. «Mit seinen fliessenden Metamorphosen ist er ein ‹Maler der Leinwand›», heisst es in der Jurybegründung zum Ehrenpreis. «Die weit ausholenden Kamerabewegungen überwinden in seinen Filmgemälden mit verblüffender Kontinuität alle zeitlichen und räumlichen Grenzen.» (sda/maw)