Fussball-Experte: Gilbert Gress wechselt zu Teleclub

Der 76-jährige gebürtige Strassburger werde sein Wissen und seine Leidenschaft für den Fussball neu als Experte bei Teleclub einbringen, heisst es in einer Mitteilung. Er werde in den französischsprachigen Studios der Uefa Champions League gemeinsam mit weiteren Experten das aktuelle Geschehen beleuchten und «dabei auf seine jahrelange Erfahrung zurückgreifen».

Gress war 1966 der erste französische Spieler in der deutschen Bundesliga. Nach seiner Aktivkarriere erlangte er grosse Bekanntheit als Trainer: So wurde er unter anderem französischer Meister mit Racing Strassburg, Schweizer Meister mit Neuchâtel Xamax sowie Cupsieger mit dem FC Zürich. In der Schweiz geniesst Gress insbesondere auch als ehemaliger TV-Experte bei SRF hohes Ansehen.