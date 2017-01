Swiss Music Awards: Gleich sechs Künstler doppelt nominiert

Am 10. Februar werden im Zürcher Hallenstadion die begehrtesten Betonklötze des Landes vergeben. Doppelte Chancen einen Award mit nach Hause zu nehmen haben Anna Känzig, Beatrice Egli, Bligg, Manillio, Schluneggers Heimweh und Trauffer – sie alle sind in zwei Kategorien nominiert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bei den Nominierten der internationalen Kategorien können Coldplay, Drake und Sia in zwei Kategorien auf eine Auszeichnung hoffen. Sämtliche Nominierte sind online ersichtlich.

Auf der Homepage kann man auch bis zum 5. Februar für seine Favoriten abstimmen. Der Sieger der Kategorie «Best Hit» wird live während der TV-Show auf SRF zwei und One TV, beziehungsweise Live-Stream auf RSI.ch per Publikumsvoting ermittelt. Bereits zum zweiten Mal werden im Namen der Suisa in dieser Kategorie auch die Songwriter geehrt. Moderiert werden die SMA 2017 vom neuen Moderationsduo Alexandra Maurer und Stefan Büsser (persoenlich.com berichtete).

Mit Damian Lynn, Lo & Leduc und Pegasus wird das Line-up der diesjährigen SMA noch hochkarätiger. Alle drei Showacts haben in ihrer bisherigen musikalischen Karriere bereits Swiss Music Awards gewonnen. Damian Lynn wurde im letzten Jahr als Best Talent ausgezeichnet, Lo & Leduc waren 2015 die Abräumer des Abends mit Auszeichnungen in drei Kategorien. Pegasus wurden 2010 zum Best Newcomer ausgezeichnet, gefolgt von zwei Best-Hit-Auszeichnungen in den Jahren 2013 und 2015. Sie alle werden nebst weiteren Künstlern wie dem Chartstürmer Rag’n’Bone Man auf der Bühne der SMA 2017 stehen.

Die Swiss Music Awards sind eine wichtige Förderplattform für das Schweizerische Musikschaffen und zeichnen in den Kategorien Best Talent sowie Best Breaking Act aufstrebende Künstler aus. Beim Artist Award küren Schweizer Musiker den Gewinner direkt. (pd/cbe)