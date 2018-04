Radio SRF: Hanspeter Trütsch zu Gast bei «Persönlich»

Ein halbes Leben lang hat Hanspeter Trütsch in der Rolle des Bobachters und Kritikers die Schweizer Politik begleitet. Nun ist der 65-jährige Bundeshauskorrespondent des Schweizer Fernsehens SRF pensioniert und blickt in der SRF-Radiosendung «Persönlich» zurück, wie es in einer Mitteilung heisst. Neben ihm nimmt die Autorin und Regisseurin Livia Anne Richard Platz. Hoch über der Berner Politbühne inszeniert Livia Anne Richard, 49, auf dem Gurten Geschichten über Menschen und Menschliches. Alle zwei Jahre pilgern Tausende Theaterfans auf den Berner Hausberg, um ihre Stücke zu sehen.

Moderatorin Daniela Lager empfängt ihre beiden Gäste am kommenden Sonntag in der Sendung «Persönlich» aus dem Kursaal Bern. Zu hören ist diese um 10 Uhr auf Radio SRF1. (pd/wid)