Hallenstadion Zürich: Heisse Nacht unter den Sternen

Mit der Eröffnung des «StarLounge»-Clubs schafft das Hallenstadion einen neuartigen Member-Bereich: Für die Club-Lounge wurden fünf bestehende Logen zu einer stilvoll eingerichteten Lounge umgebaut. Die Club-Mitglieder kommen in den Genuss eines unvergleichlichen Pakets: Reservierter Parkplatz, separater Eingang, ein Buffet mit auserlesenen Köstlichkeiten, prickelnder Champagner und elegante Longdrinks. Und das Tüpfchen auf dem i: Der Blick vom Logenbalkon direkt auf die Bühne und die tobende Menge, heisst es in einer Mitteilung.

Hartmann und Hänni begeistert

Zur Eröffnung der Lounge am Donnerstag durfte eine Handvoll auserlesener Prominenter den Lounge-Luxus während des Konzerts der Red Hot Chili Peppers testen. So genossen zum Beispiel die beiden Sportler Nicola Spirig und Franco Marvulli das Spektakel vom «StarLounge»-Balkon aus. «Mir gefällt die lockere Atmosphäre in der ‹StarLounge›. Man kann super schwatzen und Leute kennenlernen, ist aber trotzdem unter sich», schwärmt Spirig. Auch Marvulli zeigte sich begeistert: «Ich bin zwar kein regelmässiger Konzertgänger, aber ein super Konzert in diesem edlen Ambiente ist eine tolle Gelegenheit, meine Freundin auszuführen.» Ein grossartiges Erlebnis, befand auch SRF-Moderator Nik Hartmann.

Natürlich war auch die Musiker-Fraktion zur Eröffnung des «StarLounge»-Club vertreten. «Sehr cool, ein Konzert mal hier oben zu erleben», meinte Sänger Luca Hänni, der noch nie in einer Hallenstadion-Loge war. «Mein Ziel wäre aber schon, einmal auch auf der Bühne da unten zu stehen.»

Das war erst der Anfang

Dem Eröffnungs-Anlass werden weitere «StarLounge»-Club-Events folgen, zum Beispiel die Konzerte von Zucchero, Elton John und Status Quo, sowie das beliebte Art on Ice. Eine Mitgliedschaft für die «StarLounge» gibt es für 12’000 Franken pro Jahr. Die Lounge kann aber auch von Firmen für einzelne Anlässe, exklusiv während oder ausserhalb des Eventbetriebs gemietet werden. Und Privatpersonen, die sich für einmal ein VIP-Erlebnis wünschen, können für ausgewählte Events Einzeleintritte ergattern. (pd)