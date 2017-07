Starke Frauen: Im luftigen Cabrio durch den Sommer

«Starke Frauen»: So lautet das Motto der Sommersendungen von «G&G Weekend». Moderatorin Nicole Berchtold konfrontiert erfolgreiche Schweizerinnen auf einer Fahrt im Cabriolet-Oldtimer mit frechen Behauptungen. Den Anfang macht TV-Star Michelle Hunziker am Sonntag, 16. Juli 2017, wie es in einer Mitteilung heisst.



Während der ersten Cabrio-Fahrt verrät Hunziker, weshalb sie die Nähe zu Paparazzi nicht scheut, warum sie in jüngster Zeit wieder mit Bodyguard unterwegs ist, was sie von der Show-Karriere ihrer Tochter Aurora hält und warum sie mit ihrem Mann, Tommaso Trussardi, den Partner fürs Leben gefunden hat.

Für die weiteren Fahrten nehmen im Cabriolet-Oldtimer Ellen Ringier (23. Juli), Melanie Winiger (30. Juli), Christa Markwalder (6. August) und Katja Stauber (13. August) Platz. (pd/cbe)