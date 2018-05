Grand Prix Musik 2018: Irène Schweizer wird ausgezeichnet

Die Jazzpianistin Irène Schweizer erhält den Grand Prix Musik 2018. Der vom Bundesamt für Kultur zum fünften Mal verliehene Preis ist mit 100’000 Franken dotiert. Übergeben wird er am 13. September 2018 in Lausanne.

Die 1941 in Schaffhausen geborene Irène Schweizer zähle «zu den prägenden Persönlichkeiten des modernen Jazz», schrieb das Bundesamt für Kultur (BAK) am Dienstag in seiner Medienmitteilung. Schweizer erhalte die Auszeichnung «für ihr einzigartiges Werk».

Die Pianistin und Schlagzeugerin erkundet die Zürcher und Londoner Jazzszene seit den 1960er-Jahren. Zusammen mit dem Schlagzeuger Pierre Favre setzt sie wichtige Impulse im Bereich des Free Jazz und des improvisierten Klavierspiels, wie das BAK weiter schreibt.

Schweizer hat zahlreichen Solo- und Duo-Alben veröffentlicht. Bis heute engagiert sie sich für die musikalische Frauenbewegung Europas. Sie ist Mitbegründerin des Taktlos-Festivals, der Werkstatt für Improvisierte Musik Zürich (WIM) und des Jazzlabels Intakt.

14 Schweizer Musikpreise

Neben dem Grand Prix Musik hat das BAK 13 Musikerinnen und Musiker sowie ein Ensemble mit dem Schweizer Musikpreis 2018 ausgezeichnet. Die Preisträger erhalten je 25’000 Franken.

Es sind: Noldi Alder (Urnäsch AR), Dieter Ammann (Zofingen AG), Pierre Audetat (Lausanne), Basil Anliker Aka Baze (Bern), Sylvie Courvoisier (New York), Jacques Demierre (Genf), Ganesh Geymeier (Moudon VD), Marcello Giuliani (Paris und Lausanne), Laure Betris Aka Kassette (Freiburg), Thomas Kessler (Allschwil BL), das Mondrian Ensemble (Basel), Luca Pianca (Lugano), Linéa Racine Aka Evelinn Trouble (London und Zürich) und Willi Valotti (Nesslau SG).

Die Jury eine breite Auswahl getroffen. «Mit ihrem Schaffen in Jazz, Hip-Hop, Klassik, Improvisation, Rock, Sampling, Volksmusik, Barock oder zeitgenössischer Musik zeugen die Preisträgerinnen und Preisträger von der Vielfalt und Exzellenz der Schweizer Musikszene», schreibt das BAK.

Übergeben werden die 15 Auszeichnungen am 13. September 2018 in Lausanne im Rahmen des Festivals Label Suisse und in Anwesenheit von Bundesrat Ignazio Cassis. (sda/cbe)