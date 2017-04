Deniz Yücel

Journalistenpreis für verhafteten Reporter

Der in der Türkei inhaftierte «Welt»-Korrespondent wird von den deutschen Zeitungsverlegern ausgezeichnet.

Der Hashtag «FreeDeniz» steht am 4. April in Berlin auf einer Leuchtanzeigetafel am Verlagshaus des Axel-Springer-Verlags, als Aufruf, den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel freizulassen. (Bild: Keystone/Fabian Stoffers)