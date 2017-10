Linda Solanki: Jungautorin liest in der ADC Gallery

EY Schweiz

Tom Hanan gewinnt Unternehmerpreis

Der Gründer und CEO von Webrepublic erhält den Award zum «Entrepreneur Of The Year 2017».

Der Gründer, Mitinhaber und CEO von Webrepublic erhält den Award zum «Entrepreneur Of The Year 2017» in der Kategorie «Dienstleistung/Handel». An der Verleihung anwesend war auch Bundesrat Johann Schneider-Ammann.