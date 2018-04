Filmfestival Cannes: Katrin Renz ist «Producer on the Move»

Katrin Renz, Produzentin von Tellfilm, wurde als Schweizer Teilnehmerin auf Empfehlung von Swiss Films für das Programm «Producers on the Move» in Cannes selektioniert. Zum 19. Mal bietet die European Film Promotion 20 aufstrebenden europäischen Produzentinnen und Produzenten im Rahmen des Filmfestivals die Gelegenheit, neue Projekte vorzustellen und internationale Kontakte zu knüpfen, wie Swiss Films mitteilt.

Renz leitet seit 2014 als Geschäftsführerin zusammen mit Stefan Jäger die Produktionsfirma Tellfilm. Die ausgebildete Script Consultant hat in Marburg und London Deutsche Literatur, Medienwissenschaften und Anglistik studiert. Sie arbeitete für das «Media – Programm der Europäischen Union» und war für Produktionsfirmen in Deutschland und Österreich sowie für die Master School Drehbuch in Berlin tätig.

Festivalerfolge mit «Blue my Mind»

Renz hat zahlreiche Spielfilme, Dokumentarfilme sowie TV-Dokserien produziert. Ihre Produktion «Tiere» von Greg Zglinski – eine Koproduktion mit Österreich und Polen - wurde im Internationalen Forum des jungen Films an der Berlinale 2017 uraufgeführt.

Ihr letzter Film, «Blue My Mind», das Spiefilmdebut von Lisa Brühlmann, feierte seine Weltpremiere in der Sektion New Directors des renommierten Filmfestivals in San Sebastian. Der Film lief bisher an über zehn Festivals weltweit und wurde bereits in mehrere Länder, darunter Frankreich, USA, Japan und China, verkauft. «Blue My Mind» wurde unter anderem mit drei Preisen am Zurich Film Festival 2017 und drei Schweizer Filmpreisen 2018 (Bester Spielfilm, Bestes Drehbuch, Beste Darstellerin) ausgezeichnet (persoenlich.com berichtete).

In Cannes wird Renz ihr Spielfilmprojekt «The Masterthief», den zweiten Film mit Regisseurin Lisa Brühlmann, präsentieren. (pd/cbe)