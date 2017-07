Das Sommerfest von SevenOne Media (Schweiz) fand dieses Jahr in der neuen urbanen Gastro-Oase Binz & Kunz statt, wie es in einer Mitteilung heisst. Andrea Haemmerli, Managing Director von SevenOne Media (Schweiz), und ihr Team begrüssten am Donnerstag rund 70 Gäste, darunter Medienagenturpartner und Online-Kooperationspartner der ProSiebenSat.1-Tochter. In einer frischen Gartenatmosphäre erwarteten die Gäste libanesische Vorspeisen und sommerliche Drinks. (pd/cbe)