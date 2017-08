Insta-Post: Liebeserklärung an Chicago

Instagram scheint wie geschaffen für kleine und grössere Ego. Wie präsentieren sich dort die Schweizer Kommunikationsprofis? persoenlich.com zeigt in loser Folge Fotos von Werbern, Journalisten, Kommunikationsprofis, Lobbyisten usw.

Heute der Instagram-Post von Caroline Fux: Die «Blick»-Sexberaterin ist zurzeit in Chicago. In einem Instagram-Post präsentiert die Psychologin ein Nachtfoto der bevölkerungsmässig drittgrössten Stadt der Vereinigten Staaten. Auf dem Bild ist ein Wassertaxi zu sehen. Fux betont auf Instagram: «Ich bin schwer verliebt in diese Stadt». (red)