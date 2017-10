Nach Berichten von Frauen über sexuelle Übergriffe unter dem Stichwort #MeToo geben sich nun Männer im Internet als Täter zu erkennen. Sie nutzen das Schlagwort #IHave, also «Ich habe (es getan)».

US-Architekt Thomas Wall twitterte: «#MeToo ist das Symptom, #IHave ist das Heilmittel». Wall forderte Männer auf, ihr Fehlverhalten gegenüber Frauen öffentlich einzugestehen.

#metoo is the symptom#IHave is the cure



I challenge men to own up to their wrongdoings, to their mideeds. We are all to blame. pic.twitter.com/p3WGXoBf6W